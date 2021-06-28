Политика

«Яблоко» собирается выдвинуть Шлосберга на выборы в Госдуму по 207-му округу Москвы

«Яблоко» собирается выдвинуть кандидатуру депутата Псковского областного Собрания Льва Шлосберга на выборы в Государственную Думу по 207-му одномандатному округу Москвы. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Кроме того, по 196-му избирательному округу Москвы партия собирается выдвинуть Круглова, по 197-му – Гончарова, по 198-му –Литвиновича, по 199-му – Киселева, 200-му – Бабушкина, 201-му – Туманова, 202-му – Гершберга, 203-му – Гуревича, 204-му – Кавказского, 205-му – Попова, 206-му – Копкина, 208-му – Митрохина, 209-му – Николаева, 210-му – Крапухина.

Напомним, сегодня в Москве проходит съезд партии «Яблоко», на котором выдвинут кандидатов в депутаты Государственной Думы – по списку и одномандатным округам.