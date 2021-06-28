Политика

От «Новых людей» список на выборы в Госдуму возглавили Нечаев и Авксентьева

Председатель партии «Новые люди»Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева возглавили федеральную часть списка от партии на выборы в Госдуму восьмого созыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«У нас с вами стоит простая задача выдвинуть список и общий список, и одномандатников на выборы в Госдуму в этом сентябре. Давайте первую нашу часть съезда проведем очень слаженно, спокойно», - сказал Нечаев на предвыборном съезде партии.

Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.