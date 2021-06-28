Политика

Турчак может покинуть пост секретаря генсовета «Единой России»

Андрей Турчак может покинуть пост секретаря генсовета «Единой России» вне зависимости от исхода выборов в Госдуму РФ, которые состоятся в сентябре. Об этом сообщает «Октагон» со ссылкой на источник в центральном аппарате партии.

Предполагается, что Турчак может занять пост в администрации президента или стать губернатором крупного региона. Президент России Владимир Путин дал согласие на кадровые решения.

6 июля состоится подача документов в Центризбирком правящей партией, процедуру от ЕР будет возглавлять Андрей Турчак.

При этом секретарь генсовета ЕР не вошел в пятерку федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва, который предложил глава государства. Предположительно, Турчак отказался от перспективы занять пост первого заместителя председателя Госдумы РФ и стать лидером фракции в нижней палате парламента.

О том, кто сменит Андрея Турчака в генсовете ЕР, пока не сообщается.