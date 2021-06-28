Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
«Зенча» идем на завод
Планово и без рисков
дело превыше всего
Плати за электричество онлайн И получай подарки
Профсоюзный акцент
Телефон прямого эфира 56-73-72
Зеленый сигнал Не значит безопасно
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Политика 28.06.2021 23:530 Меняются все в наш век перемен 05.07.2021 12:203 В партии «Новые Люди» рассказали, что даст их победа на выборах в областное Собрание 04.07.2021 19:386 СМИ: Андрей Турчак после выборов может получить новое назначение 04.07.2021 17:270 От «Новых людей» список на выборы в Госдуму возглавили Нечаев и Авксентьева 04.07.2021 12:5110 «Яблоко» выдвинуло кандидатуры Шлосберга и Гайдука на выборы в Госдуму 03.07.2021 21:060 Журналист Максим Шевченко возглавит список РПСС на выборах в Госдуму
 
 
 
Самое популярное 28.06.2021 16:0876 Часть жителей Псковской области обязали вакцинироваться от коронавируса 03.07.2021 20:298 Псковский инфекционист рассказала, какой вакциной лучше привиться от COVID-19 30.06.2021 18:0610 Прокуратура начала проверку после обращения псковича на прямую линию с Путиным 29.06.2021 11:3714 Александр Коновалов покинул пост заместителя главы администрации Пскова 01.07.2021 15:402 Прохладную середину лета обещают в Псковском гидрометцентре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В партии «Новые Люди» рассказали, что даст их победа на выборах в областное Собрание

05.07.2021 12:20|ПсковКомментариев: 3

«Новые люди» - это свежие лица в политике, не испачкавшиеся в коррупции или скандальных историях, с очень жестким фильтром для приема кандидатов. Быть во главе регионального списка такой партии – очень почетно и ответственно, сказал представитель партии, кандидат политических наук Андрей Маковский, который вошел в список кандидатов от партии на выборы в Псковское областное Собрание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии. 

Андрей Маковский, перечисляя параметры, по которым его привлекла партия «Новые люди», также отметил его восхищение создателем партии Алексеем Нечаевым. По словам Андрея Маковского, он не только сильный политический лидер и успешный предприниматель, но и создатель целой системы по бизнес-образованию для молодежи.

Кроме того, политика привлекает сам формат работы. «Это партийный проект, но в нем нет жесткой партийной дисциплины, каждый может выйти со своей политической повесткой, отстаивая те идеалы, которые созвучны программе "Новых людей"». 

Напомним, помимо Андрея Маковского, в тройку лидеров от «Новых людей» на выборы в Псковское областное Собрание по итогам партийной конференции вошли руководитель Псковского регионального отделения партии Александр Борский и предприниматель из Печорского района Александр Козлов. 

 

По мнению Андрея Маковского, партия вполне может набрать 5% и более на выборах в областной парламент. «"Новые люди" делают ставку на думающих избирателей – тех, кто мечтает об открытии своего бизнеса или уже его основал, кто активно строит карьеру и хочет перемен к лучшему», - отметил он.

«Наша победа на выборах существенно изменит всю политическую картину в регионе. На смену неконструктивной протестной повестке придет умная оппозиция, которая не предлагает "разрушать до основания", а выступает за реформирование того, что есть, и неплохо работает. В Псковском парламенте возникнет диалог, насущные проблемы больше не будут заметаться под ковер и начнут решаться», - объяснил Андрей Маковский.

Среди программных установок «Новых людей» - ускоренное развитие регионов. Поэтому, по словам политика, инициативы региональных представителей партии будут востребованы на федеральном уровне. Победа «Новых людей» на выборах станет решающим шагом по быстрому изменению ситуации в области, заключил Андрей Маковский. 

 
Теги: #политика #выборы #новые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За какую партию вы будете голосовать на выборах в сентябре?
В опросе приняло участие 2454 человека
05.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 05.07.2021, 12:551 Месячник «Армия против наркотиков!» провели в Псковской области 05.07.2021, 12:370 «Постскриптум»: Об избирательном марафоне и реанимации «Деловой России» 05.07.2021, 12:310 Любопытный полицейский раскрыл кражу люков в Острове
05.07.2021, 12:203 В партии «Новые Люди» рассказали, что даст их победа на выборах в областное Собрание 05.07.2021, 12:121 30-градусная жара вернется в Псковскую область 7 июля 05.07.2021, 12:000 Эстония может закрыть границу с Россией из-за ситуации с COVID-19 05.07.2021, 11:480 Наезд на лося в Гдовском районе обернулся последствиями для обеих сторон
05.07.2021, 11:420 Еще два человека умерли от COVID-19 в Псковской области 05.07.2021, 11:230 В сквере на Четырех углах умер 46-летний мужчина 05.07.2021, 11:171 Полмиллиарда рублей получит Псковская область на обеспечение дорожной деятельности 05.07.2021, 11:133 Умер кинорежиссер Владимир Меньшов
05.07.2021, 11:070 «Беседка»: Елена Лунгу о коронавирусе и вакцинации 05.07.2021, 10:551 Соколиха: Здесь будет город-парк 05.07.2021, 10:500 Более 1700 нарушений пресекли псковские госавтоинспекторы за неделю 05.07.2021, 10:453 Бывший исполнительный директор «Медиа-холдинга Псковской области» стал фигурантом уголовного дела
05.07.2021, 10:410 Жителей Сочи могут эвакуировать из-за угрозы наводнения 05.07.2021, 10:279 Шествие с котом и подарками провели в день рождения митрополита Тихона 05.07.2021, 10:140 Несовершеннолетний пскович похитил спиртное в магазине 05.07.2021, 10:100 Военные кинологи псковской дивизии победили на конкурсе «Верный друг»
05.07.2021, 09:506 Перенесшие COVID-19 пациенты получат «таргетированные» приглашения на обследование 05.07.2021, 09:442 Псковская область заняла 61-е место в России по доходам населения 05.07.2021, 09:330 Экспедиционный полевой лагерь «Форпост» будет работать в Себежском районе в июле 05.07.2021, 09:230 Неэксплуатируемое строение горело в Пскове
05.07.2021, 09:200 В Госдуме предложили вернуться к советской системе ценообразования 05.07.2021, 09:030 Псковские футболисты в гостях победили спортивную школу «Ленинградец» 05.07.2021, 08:451 Аналитики назвали размер медианной предлагаемой зарплаты в Псковской области 05.07.2021, 08:270 Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса
05.07.2021, 08:153 30-градусная жара вернется на Северо-Запад России 05.07.2021, 08:000 В России разработали мобильные диагностические лаборатории 05.07.2021, 07:452 Глава Минпромторга поддержал обязательную вакцинацию в промышленности 05.07.2021, 07:290 Банкноту в 200 рублей снабдят антисептической защитой
05.07.2021, 07:154 Ученые не выявили негативного влияния «Спутника V» на репродуктивное здоровье 05.07.2021, 07:000 В России решили упростить продажу квартир с маткапиталом 05.07.2021, 00:080 Немецкий клуб «Шальке» решил не предлагать контракт 18-летнему футболисту из Пскова 04.07.2021, 23:444 Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть часть Печорского района
04.07.2021, 23:363 Еще 140 человек заболели коронавирусом в Псковской области 04.07.2021, 22:110 Ролик о Полистовском заповеднике получил специальный приз конкурса «Nespresso Talents 2021» 04.07.2021, 21:470 В России ужесточили ограничения, связанные с экологическими классами автомобилей 04.07.2021, 21:260 В Минздраве уровень защиты вакцины от заражения COVID-19 назвали неизвестным
04.07.2021, 21:000 В Государственной Думе предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ 04.07.2021, 20:330 Вылет самолета авиарейса Анапа — Псков задерживается ориентировочно на 3 часа 04.07.2021, 20:234 Михаил Ведерников посоветовал псковичам летать в Калининград 04.07.2021, 20:002 Moet Hennessy согласилась маркировать поставляемую в Россию продукцию как «игристое вино»
04.07.2021, 19:386 СМИ: Андрей Турчак после выборов может получить новое назначение 04.07.2021, 19:160 Женщину в полосатых брюках и желтой футболке разыскивают в Псковском районе 04.07.2021, 18:550 Великолукский драмтеатр закрыл 101-й театральный сезон 04.07.2021, 18:350 Эксперт рассказал, как мошенники получают данные карты через камеру ноутбука
04.07.2021, 18:152 В псковской инфекционке впервые понадобились дополнительные реанимационные койки 04.07.2021, 17:501 Александр Козловский: Героизм не имеет национальности 04.07.2021, 17:270 От «Новых людей» список на выборы в Госдуму возглавили Нечаев и Авксентьева 04.07.2021, 17:020 Крупный производитель шампанского Moet Hennessy останавливает отгрузки в Россию
04.07.2021, 16:400 На фестиваль «Западные ворота» будут пускать только привитых или имеющих антитела 04.07.2021, 16:192 Сбивший пенсионера пскович был пьян 04.07.2021, 16:140 На снижение выбросов в регионах России выделят 1,8 млрд рублей 04.07.2021, 15:553 Порядка 800 доз «КовиВака» поступят в Псковскую область в течение двух-трех недель — губернатор
04.07.2021, 15:340 В Псковском районе мужчину госпитализировали после опрокидывания автомобиля 04.07.2021, 15:173 Полиция задержала вандала в великолукском парке 04.07.2021, 15:000 Экскурсию о пернатых насельниках Пушкинского заповедника можно посмотреть онлайн 04.07.2021, 14:403 Специалисты предупредили о проявлениях «желудочного ковида»
04.07.2021, 14:190 Жару до 29 градусов прогнозируют в Псковской области 5 июля 04.07.2021, 13:550 Сбитый в Псковском районе пенсионер находится в больнице в тяжелом состоянии 04.07.2021, 13:460 Частникам частично компенсируют ремонт после урагана в Псковской области 04.07.2021, 13:230 Неизвестный водитель сбил пенсионера в Псковском районе и скрылся
04.07.2021, 13:090 Память партизан традиционно почтили на Кургане Дружбы 04.07.2021, 12:5110 «Яблоко» выдвинуло кандидатуры Шлосберга и Гайдука на выборы в Госдуму 04.07.2021, 12:311 Юлия Пересильд рассказала подписчикам о мертвой и живой воде в Изборске 04.07.2021, 12:100 Два человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Псковском районе
04.07.2021, 11:590 В Пскове велосипедиста госпитализировали с переломом после ночного ДТП 04.07.2021, 11:411 Пять человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки 04.07.2021, 11:250 Мужчина украл спиртное из магазина на Рижском проспекте в Пскове 04.07.2021, 11:062 Пскович провел экскурсию по городу из плывущей по реке машины
04.07.2021, 10:440 Два автомобиля подожгли в Псковской области за прошедшие сутки 04.07.2021, 10:250 Арт-объект установят в Красногородске на месте аварийного здания райпо 04.07.2021, 10:040 Две девочки погибли в автомобиле из-за жары в Ростовской области 04.07.2021, 09:430 Мужчина заблудился в лесу в Гдовском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.