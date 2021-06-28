Политика

В партии «Новые Люди» рассказали, что даст их победа на выборах в областное Собрание

«Новые люди» - это свежие лица в политике, не испачкавшиеся в коррупции или скандальных историях, с очень жестким фильтром для приема кандидатов. Быть во главе регионального списка такой партии – очень почетно и ответственно, сказал представитель партии, кандидат политических наук Андрей Маковский, который вошел в список кандидатов от партии на выборы в Псковское областное Собрание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии.

Андрей Маковский, перечисляя параметры, по которым его привлекла партия «Новые люди», также отметил его восхищение создателем партии Алексеем Нечаевым. По словам Андрея Маковского, он не только сильный политический лидер и успешный предприниматель, но и создатель целой системы по бизнес-образованию для молодежи.

Кроме того, политика привлекает сам формат работы. «Это партийный проект, но в нем нет жесткой партийной дисциплины, каждый может выйти со своей политической повесткой, отстаивая те идеалы, которые созвучны программе "Новых людей"».

Напомним, помимо Андрея Маковского, в тройку лидеров от «Новых людей» на выборы в Псковское областное Собрание по итогам партийной конференции вошли руководитель Псковского регионального отделения партии Александр Борский и предприниматель из Печорского района Александр Козлов.

По мнению Андрея Маковского, партия вполне может набрать 5% и более на выборах в областной парламент. «"Новые люди" делают ставку на думающих избирателей – тех, кто мечтает об открытии своего бизнеса или уже его основал, кто активно строит карьеру и хочет перемен к лучшему», - отметил он.

«Наша победа на выборах существенно изменит всю политическую картину в регионе. На смену неконструктивной протестной повестке придет умная оппозиция, которая не предлагает "разрушать до основания", а выступает за реформирование того, что есть, и неплохо работает. В Псковском парламенте возникнет диалог, насущные проблемы больше не будут заметаться под ковер и начнут решаться», - объяснил Андрей Маковский.

Среди программных установок «Новых людей» - ускоренное развитие регионов. Поэтому, по словам политика, инициативы региональных представителей партии будут востребованы на федеральном уровне. Победа «Новых людей» на выборах станет решающим шагом по быстрому изменению ситуации в области, заключил Андрей Маковский.