Политика

В Псковской области прошло первое обучение наблюдателей для проведения выборов

Обучение наблюдателей, которые примут участие в наблюдении за выборами в сентябре, завершилось в Псковской области. Оно прошло под эгидой ассоциации «Независимый общественный мониторинг» совместно с региональной Общественной палатой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Аналогичные обучающие семинары прошли уже в большинстве регионов Российской Федерации.

Обучение проходило с применением наглядного материала и изучением законодательства для более эффективного освоения материала. Это первое мероприятие по подготовке наблюдателей. В дальнейшем Общественная палата Псковской области планирует проведение дополнительных обучающих семинаров.

В дни голосования, 17, 18 и 19 сентября, наблюдатели будут направлены на все избирательные участки, расположенные на территории Псковской области.