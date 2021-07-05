Политика

Региональное отделение ЛДПР опубликует предвыборную программу на этой неделе

Региональное отделение ЛДПР опубликует предвыборную программу на этой неделе. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 июля.

«Наша предвыборная программа уже готова, проходят последние корректировки, - отметил он. - Думаю, на этой неделе она будет полностью опубликована в наших социальных сетях и на нашем сайте».

Антон Минаков рассказал, что партия разработала ряд предложений по увеличению бюджета области и по выходу из закредитованности. «Не будем забывать, что мы - оппозиционная партия, и много моментов, когда мы не согласны с политикой действующей администрации и действующей партии власти. Безусловно, это огромные проблемы с бюджетом области. Мы остаемся одним из самых закредитованных регионов России, у нас огромное количество федеральных и коммерческих кредитов. У меня создается ощущение, что правительство пока не видит, как можно выйти из закредитованности. С каждым годом глубже и глубже закапываем себя в эту яму», - сказал депутат.

Также программа затрагивает социальную сферу - образование и здравоохранение. «Наша программа расписана на 20-30 листах А4», - добавил Антон Минаков.