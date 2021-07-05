Региональное отделение ЛДПР опубликует предвыборную программу на этой неделе. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 июля.
«Наша предвыборная программа уже готова, проходят последние корректировки, - отметил он. - Думаю, на этой неделе она будет полностью опубликована в наших социальных сетях и на нашем сайте».
Антон Минаков рассказал, что партия разработала ряд предложений по увеличению бюджета области и по выходу из закредитованности. «Не будем забывать, что мы - оппозиционная партия, и много моментов, когда мы не согласны с политикой действующей администрации и действующей партии власти. Безусловно, это огромные проблемы с бюджетом области. Мы остаемся одним из самых закредитованных регионов России, у нас огромное количество федеральных и коммерческих кредитов. У меня создается ощущение, что правительство пока не видит, как можно выйти из закредитованности. С каждым годом глубже и глубже закапываем себя в эту яму», - сказал депутат.
Также программа затрагивает социальную сферу - образование и здравоохранение. «Наша программа расписана на 20-30 листах А4», - добавил Антон Минаков.