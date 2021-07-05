Политика

Серию автопробегов запустит ЛДПР в Псковской области

Серию автопробегов запустит ЛДПР в Псковской области. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 июля.

«Планируем со следующей недели запускать серию автопробегов, - отметил депутат. - На "Газелях" будут ездить мои коллеги и я в том числе. Будем встречаться с гражданами».

Антон Минаков подчеркнул, что основной смысл этой работы — не раздача сувенирной продукции, а прием обращений граждан и их решение. «Это самый продуктивный вид работы депутата с избирателями, - сказал он. - Когда депутат не сидит у себя в кабинете, и не ждет, когда к нему придут на прием. Мы сами выезжаем, заезжаем даже в самые отдаленные населенные пункты. Выявляем проблемы на местах. С накопленной информацией возвращаемся в Псков и приступаем к обработке обращений».