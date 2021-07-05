Политика

«Единая Россия» подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

«Единая Россия» подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму, сообщается в официальном Telegram-канале партии. Всего от партии выдвинуто более 600 кандидатов. Почти треть их них - общественники и волонтеры.

«Мы выдвигаем людей самых разных профессий – учителей, врачей, действующих депутатов, - сказал секретарь Генсовета Единой России, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. - Мы – единая команда. Говоря о команде, мы говорим о команде нашего президента, основателя Единой России, нашего лидера Владимира Путина. И у нашей команды есть одна общая цель - это благополучие и безопасность наших граждан и развитие нашей страны. Нам есть, что сказать людям, есть, чем отчитаться за пять лет работы нашей фракции. Сейчас мы вместе с людьми формируем народную программу, с которой пойдем на выборы в этом году».

Напомним, «Единая Россия» провела предвыборный съезд 19 июня. В общефедеральную часть списка вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

На выборы в Госдуму от Псковской области по одномандатному округу №148 (Псковская область) идет секретарь Псковского регионального отделения «Единой России, депутат Госдумы Александр Козловский. Руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов идет в составе территориальной группы №40, объединяющей Псковскую и Ленинградскую области.

Территориальную группу возглавляют губернатор Ленинградской области, член высшего совета «Единой России» Александр Дрозденко и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.