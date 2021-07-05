Политика

Партия «Новые люди» поможет остановить отток молодежи из Псковской области

Только половина выпускников псковских вузов остается работать в регионе, показывает исследование портала SuperJob. Удержать молодежь может только развитие малого бизнеса, считает лидер партии «Новые люди» в Псковской области Андрей Маковский.

лидер партии «Новые люди» в Псковской области Андрей Маковский

В середине 90-х годов Псковская область била рекорды по оттоку населения - экономически активные люди покидали регион. С тех пор ситуация несколько улучшилась, однако отток людей все равно продолжается. Печалит и то, что среди уезжающих много молодых людей с высшим образованием,

- Сегодня псковские вузы дают качественное образование. Выпускники востребованы и в Москве, и в Петербурге. При этом в сравнении с двумя российскими столицами в регионе – низкие зарплаты. Программист в Пскове получает от 40 тысяч рублей, а в Петербурге – от 80 тысяч. При этом перейти из одной категории в другую можно за 860 рублей – это цена билета на «Ласточку» до северной столицы. Так что ничего удивительного в результатах этого исследования нет, - считает кандидат политических наук, один из лидеров партии «Новые люди» в Псковской области Андрей Маковский.

Новые люди считают, что исправить ситуацию может только развитие малого бизнеса в регионе. Молодежь должна видеть перспективу в Псковской области, и понимать, что проще и выгоднее остаться дома, и работать на себя, чем отправляться в мегаполисы и работать «на дядю».

«Конечно, очень востребовано в этой связи бизнес-образование, которого не хватает ни в школах, ни в ВУЗах. Не только знания по теории экономики, а прежде всего практические кейсы, с которыми молодых людей могут знакомить действующие, успешные предприниматели. Поэтому так важна программа бизнес-образования в школах, которую запустил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Аналогичные программы мы готовим и в Псковской области. Новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей, - уверен Андрей Маковский.

Готовить людей к жизни в быстро меняющемся мире, давать предпринимательские компетенции – это программная установка партии «Новые люди». Развитие малого бизнеса и создание рабочих мест в регионах позволит обустроить страну для жизни, и прекратит отток населения в мегаполисы».