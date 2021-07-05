Политика

«Партия роста» выдвинула Игоря Романова на выборы в Госдуму от Псковской области

Кандидатура председателя Псковского регионального отделения «Партии роста» Игоря Романова утверждена для участия в выборах в Государственную Думу РФ по 148-му Псковскому одномандатному избирательному округу. Соответствующее решение принято сегодня, 7 июля, на съезде партии. Ключевой вопрос, вынесенный на съезд - выдвижение списка кандидатов в депутаты на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре.

Решением съезда утверждено выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, а также кандидатов по одномандатным округам. Так, по информации федеральных СМИ, «Партию роста» на выборы поведут депутат Томской гордумы Елена Ульянова, «Мисс Мира» среди девушек на колясках Ксения Безуглова и бывший гендиректор Муз-ТВ, клипмейкер Ирина Миронова. Сам же лидер партии Борис Титов в федеральный список не вошел, но, как сообщается, может возглавить территориальный партсписок в Москве.

Добавим также, что по решению съезда Игорь Романов возглавит региональную группу №29 (Псковская область), в которую также вошли Алексей Лавров, Александра Радион и Алексей Шмаков.