Политика

Елена Полонская оценила климат в Псковской городской Думе

Глава города Пскова Елена Полонская в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове оценила климат в Псковской городской Думе. «Эмоциональный, конструктивный, на благо жителей нашего города, - отметила она. - Есть здравые предложения, которые готовы поддерживать депутаты вне зависимости от фракционной принадлежности».

Елена Полонская подчеркнула, что деятельность любого депутата идет на пользу муниципальному образованию. Кроме того, глава областного центра ответила на вопрос о комментариях депутата городской Думы Олега Брячака в ее адрес.

«Я даже не помню, какие были едкие комментарии с его стороны в мой адрес. Не комментарии, а просто банальные вопросы, на которые я дала исчерпывающие ответы. Я всегда благодарна конструктивной критике, конструктивным предложениям, в том числе и от оппозиции. Я думаю, не политкорректно будет мне как руководителю Псковской городской Думы, как главе Пскова обсуждать депутатов Псковской городской Думы, которых избрал народ, которые работают на благо жителей города», - добавила Елена Полонская.