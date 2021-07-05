Политика

Елена Полонская: В политике не обсуждают только политического трупа

«В политике не обсуждают только политического трупа», - такое мнение высказала глава города Пскова Елена Полонская в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, отвечая на вопрос о внимании к ней со стороны ряда блогеров.

«В политике не обсуждают только политического трупа, как известно. Значит (моя — ред.) деятельность яркая, деятельность видная. В чем-то, может, со мной не согласны», - прокомментировала она.

Глава областного центра также подчеркнула, что над ее деятельностью «стоит большое количество контролирующих органов» - прокуратура, Контрольно-счетная палата, Следственный комитет и другие.

«За 2020 год ни глава города, ни Псковская городская Дума не получили ни одного акта об административном правонарушении. Хотя были проверки прокуратуры, УФАС. Все проверки прошли достойно», - резюмировала она.