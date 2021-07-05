Политика

Путин рекомендовал губернаторам проводить прямые линии с жителями не реже раза в год

Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям минимум раз в год напрямую общаться с жителями. Своей администрации он поручил при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации таких мероприятий, передает ТАСС.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов», - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля после прямой линии президента.

Ответственными за исполнение поручения глава государства назначил губернаторов регионов, а также руководителя администрации президента Антона Вайно. Соответствующий доклад он представит до 31 декабря 2021 года, а затем чиновники будут отчитываться ежегодно.