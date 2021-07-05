Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят с радиослушателями актуальные темы общественно-политической жизни. Центральной темой разговора в прямом эфире станет грядущее изменение в руководстве Пскова.

Напомним, что глава администрации города Александр Братчиков участвует в выборах депутатов областного Собрания и, с высокой долей вероятности, в ближайшие месяцы покинет пост сити-менеджера. Кто придет ему на смену? Будет ли сохранена преемственность и вообще важно ли это? Удастся ли сохранить баланс в условиях двуглавой модели управления городом? Какие перемены нужны региональной столице? Должен ли новый глава быть членом команды губернатора и встроен во властную вертикаль?

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте свое мнение.