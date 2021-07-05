Политика

Кандидатом партии «Новые люди» в Госдуму от Псковской области стал Андрей Маковский

Партия «Новые люди» на съезде в Москве назвала федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии, возглавили партийный список лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Алексей Нечаев

Также выдвинуты кандидаты по 37 территориальным группам - всего 239 кандидатов. Кроме того, партия «Новые люди» выдвинула 215 кандидатов по одномандатным округам.

Сардана Авксентьева

Кандидатом в Госдуму от партии по Псковской области стал кандидат политических наук Андрей Маковский. Также он возглавил региональный список партии на выборах в Псковское областное Собрание депутатов.

Андрей Маковский

«"Новые люди" - это первая политическая партия в России, которая создана объединившимися единомышленниками, а не появилась на свет путем каких-то трансформаций, слияний или на обломках ушедшей идеологии. У нас очень сильный состав, сильный лидер, сильный список на выборах в Госдуму», - считает кандидат в Госдуму от Псковской области Андрей Маковский.

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными. «Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. "Новые люди" ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские Думы и региональные заксобрания. Мы провели очень мощные кампании и в четырех регионах прошли в заксобрания», - напомнил лидер партии.

Алексей Нечаев также отметил, что опыт прошлого года помог партии открыть отделения более чем в 75 регионах, создать более 600 избирательных штабов в разных городах. По его словам, у партии уже десятки тысяч активистов, которые готовы вести избирательную кампанию на высоком уровне.