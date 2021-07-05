Политика

Михаил Ведерников проконтролировал реализацию поручений президента и правительства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 9 июля, провел рабочее совещание по вопросу реализации поручений президента России и председателя правительства РФ на территории региона. Участие в нем приняли вице-губернаторы Вера Емельянова, Василий Осипов, Нинель Салагаева, руководители региональных комитетов и управлений администрации области.

В общей сложности глава региона проконтролировал исполнение 12 поручений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации. Так, вице-губернаторы Вера Емельянова и Василий Осипов доложили о реализации мероприятий по развитию приграничных территорий. Заявки по ремонту учреждений образования и здравоохранения находятся на рассмотрении у федеральных органов исполнительной власти. Документы на выделение средств для ремонта дорог находятся в министерстве финансов РФ.

Что касается закупки нового медицинского оборудования в учреждения здравоохранения, вопрос прорабатывается в профильном департаменте правительства РФ.

«Надо активнее взаимодействовать с коллегами. Закупка запланирована на этот год. Нам необходимо успеть провести конкурсные процедуры, а также подготовить помещения под крупное оборудование», — заметил глава региона.

Дополнительно Василий Осипов проинформировал об определении лимитов текущего года на ремонт Троицкого моста в Пскове. Также в ближайшее время планируется направить заявки в Фонд содействия реформированию ЖКХ для реализации инфраструктурных проектов в бывших военных городках на территории Псковской области. При положительном решении, работы могут быть проведены уже в следующем году.

Отдельное внимание глава региона поручил уделить вопросу обеспечения жителей Пскова чистой водой. Ряд решений уже был принят во время визита заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова в Псковскую область, в частности, выделение средств на предпроектную проработку решений по созданию станции водоподготовки.

В завершение губернатор подчеркнул, что каждый шаг по исполнению поручений президента России и председателя правительства РФ необходимо держать на контроле, сопровождать движение документов в ручном режиме.