Политика

«Коммунисты России» определились с кандидатами на выборы в Псковское областное Собрание

Псковское областное отделение политической партии «Коммунисты России» провело собрание по выдвижению кандидатов в Псковское областное Собрание сегодня, 10 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в партии.

В список Партии по единому округу вошли 42 человека. Первую тройку составили председатель ЦК партии Максим Сурайкин, секретарь по социальным вопросам Псковского областного отделения партии Вячеслав Евдокименко и член ЦК Дмитрий Перевязкин.

По одномандатным округам «Коммунисты России» решили не выдвигать кандидатов и сосредоточиться на выборах по единому округу.