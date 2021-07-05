Политика

Региональное отделение «Справедливой России» назвало кандидатов на выборы-2021

Члены партии «Справедливая Россия» обсудили список кандидатов на предстоящие выборы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

«Конференция прошла на высочайшем уровне. К нам прибыл депутат Государственной Думы Игорь Ананских. Он выступил перед всеми членами партии и озвучил задачи, которые нам вместе предстоит решать», - рассказал Олег Брячак.

Он добавил, что первую тройку кандидатов составили советская и российская актриса кино, депутат Елена Драпеко; председатель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак и депутат Псковского областного Собрания Наталья Тудакова.

«Все кандидатуры мы утвердили единогласно, а затем обсудили ряд дискуссионных вопросов», - резюмировал Олег Брячак.