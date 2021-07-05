Политика

Минск не против укрепления границы с Литвой забором

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя решение Литвы отгородиться забором от республики на границе из-за потока нелегальных мигрантов, заявил, что в Минске против этого не возражают, сообщают РИА Новости.

«Ради бога, пусть строят (забор - ред.). На сей счет уже все сказано», - сказал Макей в интервью телеканалу Russia Today, отрывок которого размещен в субботу в Twitter.

Глава белорусского МИД заметил: «Если они - я имею в виду коллективный Запад, различные финансовые институты – прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Беларуси, если они вводят санкции против Беларуси, даже отраслевые санкции, чего раньше никогда не было, и это, конечно же, вопреки любым положениям международного права, то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства для того, чтобы заместить вот эти убывающие финансы и продолжить реализовать те проекты, которые выгодны для общества и государства».

Владимир Макей подчеркнул, что страны ЕС, граничащие с Белоруссией, в данном случае не должны обижаться на то, что к ним «побежали мигранты», поскольку денежные средства, которые ранее выделялись Минском на усиленную охрану границы, будут переведены на нужды белорусов.

«Никто защищать за свой счет Запад от каких-то напастей не собирается», - добавил руководитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку из-за санкций Запада у Минска на это нет «ни денег, ни сил». Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой.