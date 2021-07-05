Политика

Жириновский раскритиковал состав Госдумы: Здесь у нас не филармония

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал состав Государственной Думы в эфире радио «Комсомольская Правда». Соответствующий видеоролик был размещен на YouTube-канале станции, сообщает Lenta.ru.

Политик оказался недоволен тем, что в Госдуме заседают космонавты, художники, поэты, спортсмены и звезды эстрады. Лидер ЛПДР считает, что политические партии не должны выдвигать таких людей в депутаты. «Здесь у нас не филармония и не министерство спорта!» — сказал Жириновский.

Ранее Жириновский призвал запретить российскому актеру Егору Бероеву сниматься в кино. Такое заявление политик сделал после выступления Бероева на церемонии «ТЭФИ — Летопись победы», где тот сравнил обязательную вакцинацию с холокостом. Жириновский назвал речь актера «отвратительной» и обвинил его в невежестве. По мнению политика, Бероев не обладает знаниями о способах борьбы с болезнями.