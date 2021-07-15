Политика

Элла Памфилова о возможности стать наблюдателем на выборах: Никому не закрыты двери

Никому не закрыты двери: любой гражданин России, который заинтересован и обладает активной гражданской позицией, может прийти в Общественную палату, зарегистрироваться как наблюдатель и смотреть за тем, как проходят выборы, сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова. Об этом с круглого стола Избирательной комиссии Псковской области «‎Наблюдение в Единый день голосования - 2021», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом к участникам мероприятия Элла Памфилова обратилась по видеосвязи. Она отметила важность встречи и подчеркнула, что необходимо организовать наблюдение за выборами таким образом, «‎чтобы в достоверности результатов никто не сомневался».

«‎Важно активно вовлекать в процесс наблюдения за выборами сторонников и членов всех партий. Мы заинтересованы в том, чтобы наблюдательский корпус политических партий и самовыдвиженцев увеличивался», - сказала Элла Памфилова.