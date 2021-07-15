Политика

Более 200 тысяч наблюдателей уже обучили к сентябрьским выборам

Более 200 тысяч общественных наблюдателей уже обучили к проведению выборов в сентябре, сообщила исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова. Об этом с круглого стола Избирательной комиссии Псковской области «Наблюдение в Единый день голосования - 2021» передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Алена Булгакова обратилась к участникам круглого стола по видеосвязи. «Граждане хотят быть причастными к процессу выборов, мы это видим по динамике прироста общественных наблюдателей», - заметила она.

По словам Алены Булгаковой, на выборах президента РФ было задействовано 146 тысяч наблюдателей от Общественной палаты. После этого в России «еще не было таких крупных выборов», чтобы проверить динамику увеличения наблюдателей.

«Мы уже перешагнули порог по количеству наблюдателей в сравнении с предыдущими крупными выборами», - добавила директор Ассоциации.