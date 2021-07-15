Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят с радиослушателями актуальные темы общественно-политической жизни.

Сегодня в центре внимания:

1. Завершился первый этап избирательной кампании: выдвижение кандидатов. Партии определились с кандидатами и списками. Итоги выдвижения: кто и с чем подходит на старт основной гонки?

2. Смена власти в Пскове: Борис Елкин как будущий сити-менеджер. Ожидания, прогнозы…

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и смело высказывайте свое мнение.

Трансляция завершена.