Политика

«Сообразим на троих»: Итоги выдвижения кандидатов на выборы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 15 июля.

Постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудили с радиослушателями актуальные темы общественно-политической жизни. Сегодня в центре внимания:

1. Завершился первый этап избирательной кампании: выдвижение кандидатов. Партии определились с кандидатами и списками. Итоги выдвижения: кто и с чем подходит на старт основной гонки?

2. Смена власти в Пскове: Борис Елкин как будущий сити-менеджер. Ожидания, прогнозы…