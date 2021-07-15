Политика

Избирком заверил списки кандидатов четырех партий для участия в выборах в областное Собрание

Избирательная комиссия Псковской области на заседании 15 июля заверила единые списки и списки кандидатов по одномандатным округам нескольких партий в депутаты регионального парламента. Об этом сообщается в телеграм-канале облизбиркома.

Так, члены комиссии приняли решение о заверении:

- единого списка кандидатов в депутаты областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого региональным отделением партии «Яблоко»;

- единого списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборы регионального парламента, выдвинутого областным отделением КПРФ;

- единого списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборы регионального парламента, выдвинутого региональным отделением социалистической политической партии «Справедливая Россия - Патриоты за правду»;

- единого списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборы депутатов областного Собрания, выдвинутого региональным отделением партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Всего режиме ВКС члены избиркома обсудили 14 вопросов повестки. В частности, зарегистрированы уполномоченные представители по финансовым вопросам перечисленных политических партий.

Дано разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата Олега Брячака, выдвинутого партией «Справедливая Россия - Патриоты за правду» для участия в выборах депутатов Государственной Думы 8-го созыва.

Также утвержден график работы территориальных и участковых избирательных комиссий по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.