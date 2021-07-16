Политика

Начинается видеотрансляция программы «Навстречу урнам» с Игорем Соповым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Навстречу урнам», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии — председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Новый избирательный цикл набирает обороты. Остается 2 месяца до дня голосования. Политические партии определились с кандидатами по выборам депутата Госдумы и депутатов Псковского областного Собрания. Но при этом многие, как оказалось, продолжают путаться в процедурных вопросах.

Ведущий Константин Калиниченко разберет с гостем студии, как будет проходить избирательная кампания, будет ли «голосование на пеньках», какие ограничения ожидают участников выборов, трудна ли судьба иностранного агента, идущего на выборы, насколько актуальна проблема вбросов и фейк-ньюс в аспекте выборов.

Радиослушатели могут задать свой вопрос в прямом эфире по телефону 56-73-72.