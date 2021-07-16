Политика

Почти 600 резервных участков для голосования сформировали в Псковской области

Почти 600 резервных участков для голосования сформировали в Псковской области. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 июля.

«Готовы к экстренным случаям. Уже сейчас у нас сформирован 581 резервный участок. Они будут находиться в зданиях, помещениях, передвижных транспортных средствах или на иных площадках», - рассказал Игорь Сопов. Также согласованы выезды избирательных комиссий на острова.

Он подчеркнул, что Избирательная комиссия Псковской области готова к предстоящей работе. «Уровень подготовки избирательной системы Псковской области всегда отличается организованностью, профессионализмом и повышенной готовностью», - сказал он.

«Большое внимание подготовке уделяет губернатор Михаил Юрьевич Ведерников. Благодаря вниманию губернатора, отношению областного Собрания мы для избирательной комиссии докупили сейфы — металлические ящики, потому что новое постановление о выборах предусматривает использование двух сейфов на участках, чтобы там можно было хранить отдельно бюллетени и избирательную документацию. У нас эти сейфы закуплены в полном объеме, они будут находится на участках», - отметил он.

Кроме того, изготовлены переносные ширмы для голосования. «Это упрощает процесс работы с большими стационарными кабинками для голосования», - объяснил Игорь Сопов. Также закуплена новая техника для территориальных избирательных комиссий.

Председатель облизбиркома сообщил, что планирует объехать все районы в Псковской области, чтобы встретиться с председателями участковых избирательных комиссий. «Нам необходимо подготовиться к кампании, обсудить ее основные моменты, новации и еще раз повторить, что для нас легитимность — это прежде всего. Легитимность и беспристрастность в нашей работе», - сказал он.