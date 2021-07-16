Политика

Эксперты: «Единая Россия» получила бы в это воскресенье 53% мандатов по федеральному округу

Центр политической конъюнктуры рассчитал, сколько мандатов могут получить партии по итогам выборов в Госдуму. На сайте центра опубликован еженедельный выпуск, посвященный анализу рейтингов партий и формированию на их основе прогноза относительно того, сколько мандатов та или иная партия может получить по федеральному округу (225 из 450 мандатов) на предстоящих выборах. «Единая Россия» получила бы в это воскресенье 53% мандатов по федеральному округу, следует из опубликованных результатов.

Рейтинг «Единой России» растет вторую неделю подряд, за прошедшие семь дней он увеличился на 1%, рейтинги КПРФ и ЛДПР на этой неделе не изменились, «Справедливая Россия — За правду» потеряла 1 п.п.

Согласно текущим данным, пятипроцентный барьер преодолевают четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду». Учитывая правила распределения мандатов, закрепленные в действующем законодательстве, приблизительные итоговые результаты в процентном соотношении выглядят следующим образом:

В конечном итоге каждая из партий, прошедших барьер, получит следующее количество мандатов по федеральному округу:

За неделю «Единая Россия» добирает еще 4 мандата (всего 120). У КПРФ и ЛДПР показатели не меняются — 43 и 39 мандатов, соответственно. «Справедливая Россия — За правду» теряет 4 мандата (всего 23) из-за снижения рейтинга.

Методика расчета опубликована здесь.