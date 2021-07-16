Политика

Губернатор: Назначение Бориса Елкина - «хорошее приобретение» для города

Назначение Бориса Елкина первым заместителем главы администрации Пскова - «хорошее приобретение» для города. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«В четверг председатель комитета по транспорту Борис Елкин был согласован депутатами городской Думы на должность первого замглавы администрации Пскова. Борис Елкин – хороший организатор, эффективный руководитель, который в достаточно короткие сроки сумел полностью перестроить дорожную отрасль Псковской области», - сказал Михаил Ведерников.

«Искренне считаю, что для города – это хорошее приобретение. Не сомневаюсь, что Борис Андреевич справится со всеми новыми задачами. Хочу от всей души пожелать ему успехов», - сказал глава региона.