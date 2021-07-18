Политика

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы депутатов Псковского областного Собрания

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы депутатов Псковского областного Собрания седьмого созыва. Как сообщили в облизбиркоме, по 13 одномандатным избирательным округам выдвинулись 93 кандидата (из них 1 самовыдвиженец, остальные — от 10 политических партий: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Яблоко», «Политическая партия социальной защиты», «Родина», «Партия роста».

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

10 политических партий выдвинули в единых списках 386 кандидатов. 17 июля Избирательная комиссия Псковской области заверила списки 8 политических партий: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Яблоко», «Политическая партия социальной защиты».

Пакет документов от политических партий «Родина», «Коммунистическая партия Коммунисты России» поступили в облизбирком вчера. В течение 3-х дней комиссия проверит представленные документы и примет решение о заверении списка.