Политика

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы выпуска:

Завершение выдвижения кандидатов на парламентские выборы 2021 года. Круглый стол на «Эхо Москвы» в Пскове как старт активной фазы избирательной гонки;

Выходные без воды: как Псков пережил вынужденную «засуху». Нужно ли искать виновных? Или эта ситуация - сигнал к серьезному обновлению городских инженерных сетей?

Завершается эпоха Александра Братчикова в администрации Пскова. Приготовиться к эпохе сити-менеджера Бориса Елкина?

Ведущие — Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Высказать свое мнение по обсуждаемым темам можно, позвонив по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.