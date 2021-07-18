Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Ключевые темы выпуска:
- Завершение выдвижения кандидатов на парламентские выборы 2021 года. Круглый стол на «Эхо Москвы» в Пскове как старт активной фазы избирательной гонки;
- Выходные без воды: как Псков пережил вынужденную «засуху». Нужно ли искать виновных? Или эта ситуация - сигнал к серьезному обновлению городских инженерных сетей?
- Завершается эпоха Александра Братчикова в администрации Пскова. Приготовиться к эпохе сити-менеджера Бориса Елкина?
Ведущие — Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.
Высказать свое мнение по обсуждаемым темам можно, позвонив по телефону 56-73-72.
Трансляция завершена.
Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?