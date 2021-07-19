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Политика

В КПРФ прокомментировали письмо Захара Прилепина с предложением о коалиции

19.07.2021 14:59|ПсковКомментариев: 0

Предложение сопредседателя партии «Справедливая Россия – За правду» Захара Прилепина создать единую коалицию с КПРФ является «предвыборным пиаром» на фоне низкого рейтинга этой партии. Об этом заявил первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин 19 июля.

Ранее Захар Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов депутатов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии. 

Юрий Афонин сообщил, что детально ознакомиться с письмом пока не успел, вместе с тем, он выразил убежденность в том, что все подобные предложения со стороны «Справедливой России – За правду» являются «не более чем пиаром», пишет РИА Новости.

«Это должен президиум ЦК обсуждать, официальная позиция должна быть им выражена. Все предложения, конечно, надо рассматривать, обсудим, но, я считаю, что это предвыборный пиар и попытка хоть как-то проползти в парламент партии, которая имеет низкую поддержку избирателей в России», - заявил Юрий Афонин.

По его словам, для того, чтобы объединяться с КПРФ, «Справедливой России» нужно было создавать не триумвират с включением в него двух маленьких партий, а идти на выборы вместе с коммунистами, в коалиции с которыми на предстоящие выборы идут 56 общественных организаций и движений лево-патриотического толка.

«Эта политическая сила идет отдельно от нас, сформировала свою команду, и среди кандидатов там есть люди антисоциалистических, антикоммунистических убеждений. Окончательное решение, конечно, за руководящим органом, но мне представляется совершенно четко, что "Справедливая Россия", имея проблемы с прохождением 5-процентного барьера, пытается устроить вокруг этого информационный хайп, с точки зрения попытки ввести в заблуждение избирателя», - сказал зампред ЦК КПРФ.

Теги: #Справедливая Россия #КПРФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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