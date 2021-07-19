Политика

«Единая Россия» призывает все партии подписать соглашение «За безопасные выборы»

«Единая Россия» призывает все политические партии подписать соглашение «За безопасные выборы». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В рамках данного соглашения предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм. «Главная цель - защита здоровья граждан», - подчеркнули в партии.

«Выборы в этом году проходят в необычных условиях. Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить, – перевести в онлайн формат или проводить с минимальным количеством участников. Призываем кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. Безусловно, выборы важны, но еще важнее – безопасность наших граждан», - подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40.