Политика

Оппозиция опасается за безопасность сейф-пакетов в сельской местности — Владимир Жилинский

Оппозиция опасается за безопасность сейф-пакетов в сельской местности на предстоящих выборах. Об этом сообщил координатор общероссийского общественного движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 20 июля.

«Первые два дня бюллетени, полученные от избирателей, упаковываются в специальные сейф-пакеты. Пакет опечатывается, кладется в сейф, сейф опечатывается, закрывается помещение, становится рядом полицейский. И эти две ночи сейф-пакеты хранятся на участке. Выглядит надежно. Но есть региональные нюансы: есть участки, на которых нет сейфа, нет закрывающегося сейфа, некуда посадить полицейского. Оппозиция опасается за безопасность сейф-пакетов в сельской местности. Оправданы ли опасения? Будем наблюдать», - сказал Владимир Жилинский.

Гость студии выразил надежду, что участки в области будут укомплектованы всем надлежащим оборудованием, а также указал на острую нехватку наблюдателей.