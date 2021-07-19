Политика

Владимир Жилинский: Облизбирком заинтересован в проведении честных выборов

Избирательная комиссия Псковской области заинтересована в проведении честных выборов. Об этом сообщил координатор общероссийского общественного движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 20 июля.

«Областная Избирательная комиссия старается, она заинтересована в проведении чистых и честных выборов, - отметил гость студии. - На тех участках, где есть наши наблюдатели, мы видим, что происходит. Если что-то происходит не так, вмешиваемся и мы, и Игорь Сопов (председатель облизбиркома - ред.). Это нормальная ситуация, когда заканчиваем с ним выборы на одном участке. В принципе, мы сейчас действуем заодно. У нас уставная задача точно такая же, как и у облизбиркома - проведение честных, чистых, прозрачных выборов».

Кроме того, Владимир Жилинский рассказал, что он выступает за сохранение выборов на всех уровнях. «Если совсем выборы отменим, то какого-то способа что-то изменить общества лишим. Исторически это ни к чему хорошему не приводит», - добавил он.