Политика

Александр Козловский подал документы в избирком для регистрации кандидатом в Госдуму от Псковской области

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский подал документы в областную Избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборы в нижнюю палату Федерального Собрания от Псковской области (148-й округ) сегодня, 20 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Приняла необходимый пакет документов рабочая группа, в состав которой входит секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук.



В ближайшие время облизбирком проверит представленную кандидатом документацию.

«Ждем регистрации, продолжаем работать, формировать программу партии по поручению президента - это основная сейчас задача. Я баллотируюсь в депутаты Госдумы по 148 одномандатному федеральному округу. Хочу продолжить свою работу депутатом Государственной Думы уже в новом созыве, продолжить дела, которые начал в эти годы», - отметил Александр Козловский.



Напомним, в конце мая Александр Козловский стал победителем предварительного голосования «Единой России» (набрав 79% голосов) по отбору кандидатов на думские выборы, которые состоятся в сентябре.