Александр Козловский подал документы в избирком для регистрации кандидатом в Госдуму от Псковской области

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский подал документы в областную Избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборы в нижнюю палату Федерального Собрания от Псковской области (148-й округ) сегодня, 20 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Приняла необходимый пакет документов рабочая группа, в состав которой входит секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук.
В ближайшие время облизбирком проверит представленную кандидатом документацию.
Напомним, в конце мая Александр Козловский стал победителем предварительного голосования «Единой России» (набрав 79% голосов) по отбору кандидатов на думские выборы, которые состоятся в сентябре.