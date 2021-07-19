Политика

Жириновский ответил на вопрос о преемнике на посту главы ЛДПР

Выбор новым председателем ЛДПР Игоря Лебедева абсолютно исключен, вопрос преемничества в партии не стоит, заявил глава либерал-демократов Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Лебедев, старший сын Жириновского, сообщил, что решил приостановить свою политическую деятельность и не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в этом году. По его словам, решение обдумывалось несколько месяцев и было согласовано с партией, пишет РИА Новости.

«Абсолютно исключено (преемничество), постоянные ошибки. У нас нет преемника, будет съезд когда-нибудь и, если делегаты все решат, что пора, чтобы во главе партии стал новый человек, тогда он появится», - сказал Жириновский.

Политик отметил, что относительно выдвижения Лебедева на выборы существует общее согласие, кроме того, в партии происходит обновление кадров. «Когда он был с нами, вы говорили: "Вот, он за собой тащит сына, это сын Жириновского". Вы издевались над нами, сейчас он решил заняться своим отдельным делом, чтобы больше его не упрекали, что он чей-то сын», - заявил Жириновский.