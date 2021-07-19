Пять кандидатов от Псковской области подали сегодня документы для регистрации на выборы Госдуму

Пять кандидатов представили сегодня, 22 июля, документы на регистрацию в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №148 «Псковская область – Псковский одномандатный избирательный округ». Об этом сообщила Избирательная комиссия Псковской области.
Имена кандидатов следующие:
1. Дмитрий Михайлов (выдвинут политической партией Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»);
2. Олег Брячак (выдвинут политической партией Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»);
3. Михаил Иванов (выдвинут политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);
4. Артур Гайдук (выдвинут политической партией «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»);
5. Андрей Маковский (выдвинут политической партией «Политическая партия «Новые люди»).
Ранее, 20 июля, документы в областную Избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборы в нижнюю палату Федерального Собрания от Псковской области (148-й округ) подал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.