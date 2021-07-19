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Политика

Пять кандидатов от Псковской области подали сегодня документы для регистрации на выборы Госдуму

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Пять кандидатов представили сегодня, 22 июля, документы на регистрацию в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №148 «Псковская область – Псковский одномандатный избирательный округ». Об этом сообщила Избирательная комиссия Псковской области. Имена кандидатов следующие: 1. Дмитрий Михайлов (выдвинут политической партией Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»); 2. Олег Брячак (выдвинут политической партией Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»); 3. Михаил Иванов (выдвинут политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»); 4. Артур Гайдук (выдвинут политической партией «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»); 5. Андрей Маковский (выдвинут политической партией «Политическая партия «Новые люди»). Ранее, 20 июля, документы в областную Избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборы в нижнюю палату Федерального Собрания от Псковской области (148-й округ) подал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.