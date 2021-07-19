Политика

Партию «Зеленых» на в выборах в Госдуму представит Сергей Зверев

Стилист и шоумен Сергей Зверев примет участие в выборах в Госдуму от Бурятии и будет представлять партию «Зеленые», передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости.

В четверг актер подал документы о выдвижении в качестве кандидата в депутаты. Всего в избирком Бурятии поступило девять заявок на участие в парламентских выборах.

Ранее предвыборный съезд «Российской экологической партии "Зеленые"» утвердил 243 кандидата по федеральному списку и 98 кандидатов по одномандатным округам, которые поборются за места в нижней палате парламента.

Сергей Зверев родился в иркутском поселке Култук на границе с Бурятией 19 июля 1963 года.

Осенью 2020 года стилист заявил о желании начать политическую карьеру. Шоумен отметил, что ему поступает множество предложений стать депутатом Госдумы от Бурятии.

В случае избрания в нижнюю палату парламента он намерен заняться вопросами экологии.