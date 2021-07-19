Политика

В ЦИК рассказали о порядке голосования на дому

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не допустить злоупотреблений при голосовании на дому, передает РИА Новости

«Злоупотреблений в ходе голосования на дому допускать нельзя, поэтому члены комиссий ни в коем случае не должны посещать с переносным ящиком в первый день голосования работающих избирателей», - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, поступил вопрос, должна ли группа членов УИК с переносным ящиком посещать 17 сентября здоровых избирателей, находящихся на рабочем месте.

«Нет. Я требую, чтобы никаких злоупотреблений не было. Мы с вами четко определили, что такое голосование на дому, и кто имеет право на него. У нас сейчас настолько широкие возможности, если человек 17 сентября находится на работе, у него есть возможность голосовать 18-го и 19-го», - сказала Элла Памфилова на заседании ЦИК.

Она напомнила, что также у избирателей есть возможность через «Мобильный избиратель» записаться на ближайший участок.

«Поэтому никаких злоупотреблений, мы будем жестко контролировать то, как формируются списки голосующих на дому, чтобы они не зашкаливали и не превращались в абсурд, дискредитирующий наши выборы», - резюмировала председатель ЦИК.