Политика

Шесть кандидатов выдвинулись на выборы главы Куньинского района

Выдвижение кандидатов на выборы главы Куньинского района завершилось 22 июля в 18.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Выдвинуто 6 кандидатов:

Алексей Орлов (самовыдвижение);

Игорь Романов (выдвинут региональным отделением «Партии Роста»);

Михаил Иванов (выдвинут региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»);

Олег Лебедев (выдвинут куньинским районным местным отделением регионального отделения партии «Единая Россия»);

Наталья Бельская (выдвинута региональным отделением ЛДПР);

Андрей Маковский (выдвинут региональным отделением партии «Новые люди»).

По состоянию на 23 июля выдвинуты четыре кандидата на должность главы Новосокольнического района:

Михаил Иванов (региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»);

Андрей Маковский (региональным отделением партии «Новые люди»).

Игорь Романов (региональным отделением «Партии Роста»);

Василий Русаков (региональным отделением ЛДПР).

Выдвижение кандидатов завершится 29 июля в 18.00.