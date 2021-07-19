Шесть кандидатов выдвинулись на выборы главы Куньинского района

Выдвижение кандидатов на выборы главы Куньинского района завершилось 22 июля в 18.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Выдвинуто 6 кандидатов:
- Алексей Орлов (самовыдвижение);
- Игорь Романов (выдвинут региональным отделением «Партии Роста»);
- Михаил Иванов (выдвинут региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»);
- Олег Лебедев (выдвинут куньинским районным местным отделением регионального отделения партии «Единая Россия»);
- Наталья Бельская (выдвинута региональным отделением ЛДПР);
- Андрей Маковский (выдвинут региональным отделением партии «Новые люди»).
По состоянию на 23 июля выдвинуты четыре кандидата на должность главы Новосокольнического района:
- Михаил Иванов (региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»);
- Андрей Маковский (региональным отделением партии «Новые люди»).
- Игорь Романов (региональным отделением «Партии Роста»);
- Василий Русаков (региональным отделением ЛДПР).
Выдвижение кандидатов завершится 29 июля в 18.00.
Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?