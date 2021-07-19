Политика

Зюганов пообещал обжаловать решение ЦИК по Грудинину

КПРФ намерена подать апелляцию в Верховный суд на решение Центральной избирательной комиссии России о регистрации федерального списка партии на выборы в Госдуму, согласно которому из кандидатов был исключен директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава партии Геннадий Зюганов.

«По законодательству в Верховный суд [мы можем] подготовить апелляцию во всех деталях и прочее. Уверен, что мы все восстановим. У нас еще есть время, Верховный суд — там пять дней [дается на апелляцию], вторая апелляция — еще пять дней», — сказал Геннадий Зюганов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Зюганов добавил, что в случае неудовлетворительного решения КПРФ подаст апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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Как отмечает РБК, о том, что Грудинина могут исключить из списка, стало известно 24 июля после жалобы в ЦИК его бывшей жены. Грудинина утверждает, что бывший муж продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD, сообщили ее адвокаты. После подачи заявления она также написала письмо председателю ЦИК Элле Памфиловой, в котором заявила, что из-за обращения в ЦИК на нее «обрушился настоящий поток травли», а заказчиком этой кампании «очевидно, является Грудинин».

Позже ЦИК приняла решение исключить Грудинина из федерального списка КПРФ. В Telegram-канале ЦИК указано, что решение принято «на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами».