Политика

Избиратели могут подать письменное заявление о голосовании по месту нахождения со 2 августа

Избиратели могут подать письменное заявление о голосовании по месту нахождения со 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

«Если 17, 18 и 19 сентября 2021 года у вас не будет возможности проголосовать по месту жительства (регистрации), вы можете подать письменное заявление о голосовании по месту нахождения, то есть воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель". Для этого вам лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, нужно обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в любую участковую избирательную комиссию. В них вам предложат подать (и даже помогут составить!) заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Весь процесс подачи заявления займет не более 5 минут», - рассказали в облизбиркоме.

Также подать заявление можно через Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ).

Сроки подачи заявлений

Избиратель может подать заявление только один раз. «Если будет установлено, что избиратель подал более одного заявления, действительным будет считаться первое по дате и времени подачи заявление», - добавили в облизбиркоме.