Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола с участием представителей региональных отделений партий

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию второго круглого стола с участием руководителей и представителей региональных отделений политических партий, который в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

В программе примут участие замруководителя фракции партии «Единая Россия» в областном Собрании депутатов Алексей Севастьянов, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, председатель областного отделения «Справедливой России - За правду» Олег Брячак и представитель регионального отделения партии «Яблоко» Николай Кузьмин.

Участники встречи в рамках проекта «Навстречу урнам» обсудят, как обеспечить честные, конкурентные и легитимные выборы. Также в передаче будут затрагиваться другие актуальные темы, связанные с ходом избирательной кампании. Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов пройдут в сентябре этого года.

Ведущий программы - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Трансляция завершена