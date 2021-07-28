Политика

Автобус ЛДПР начнет движение по Псковской области 30 июля

Автобус помощи ЛДПР начнет движение по Псковской области 30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Жители региона смогут подготовить и передать свои обращения координатору Псковского регионального отделения ЛДПР Антону Минакову, депутату фракции ЛДПР в Государственной Думе, курирующему по линии партии Псковскую область Антону Морозову или лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Первыми автобус помощи ЛДПР встретят жители села Середка. Также команда Владимира Жириновского побывает в этот день в Гдове, Ершове, Стругах Красных и Плюссе. Примерно в 19.00 автобус помощи прибудет в Псков.

Автобус помощи ЛДПР пробудет на территории Псковской области почти пять дней. За это время представители партии посетят 25 населенных пунктов. Общая протяженность маршрута составит более 1700 километров.