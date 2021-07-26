Политика

Антон Минаков зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва по одномандатному («псковскому») избирательному округу №148. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Напомним, всего принять участие в думских выборах по одномандатному округу №148 планируют 10 претендентов. Кроме Антона Минакова, это Олег Брячак («Справедливая Россия — За правду»), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Артур Гайдук («Яблоко»), Вячеслав Евдокименко («Коммунисты России»), Михаил Иванов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Александр Козловский («Единая Россия»), Михаил Лебедик («Родина»), Андрей Маковский («Новые люди») и Игорь Романов («Партия Роста»).