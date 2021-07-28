Политика

Облизбирком и МФЦ подписали соглашение о взаимодействии при проведении выборов

Председатель облизбиркома Игорь Сопов и директор ГБУ Псковской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области» Екатерина Ершова подписали соглашение о взаимодействии. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.

Стороны будут взаимодействовать при организации предоставления в МФЦ услуги по приему и обработке заявлений о голосовании по месту нахождения при проведении выборов депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва, выборов в Псковское областное Собрание депутатов седьмого созыва и направлении соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии.

«Со 2 августа жители Псковской области смогут подать письменное заявление о желании проголосовать на конкретном избирательном участке в отделы приема заявителей МФЦ, на территории региона их насчитывается 24 отдела. Основная задача — сделать эту услугу доступной для всех, прозрачной и открытой», — отметил Игорь Сопов.

Напомним, прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения со 2 августа по 13 сентября 2021 года будет возможен в территориальных избирательных комиссиях, МФЦ и на Едином портале «Госуслуг», с 8 по 13 сентября 2021 года — в участковых избирательных комиссиях.