Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят с радиослушателями актуальные темы общественно-политической жизни, прежде всего, кампанию по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.

Оттолкнувшись от прошедшего в прямом радиоэфире круглого стола с участием партийных руководителей, участники программы обсудят со слушателями перспективы проведения честных и конкурентных выборов.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена