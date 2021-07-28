Политика

«Сообразим на троих»: Честные выборы - миф или реальность? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 29 июля. Постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудили с радиослушателями актуальные темы общественно-политической жизни, прежде всего, кампанию по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.

Оттолкнувшись от прошедшего в прямом радиоэфире круглого стола с участием партийных руководителей, участники программы обсудили со слушателями перспективы проведения честных и конкурентных выборов.