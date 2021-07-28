Политика

На семинаре в Пскове попытались сфальсифицировать результаты выборов

Представители региональных отделений, средств массовой информации, общественности попробовали сфальсифицировать результаты выборов во время обучающего семинара Избирательной комиссии Псковской области. Об этом избирком сообщил в социальных сетях.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области.

«В настоящее время в интернет-пространстве бурно обсуждается история, что в период голосования 17, 18 и 19 сентября на избирательных участках будет проходить вскрытие сейфов и подмена бюллетеней в сейф-пакетах. Сегодня, мы предложили всем желающим проверить, возможно ли такое», - пояснили в избиркоме.

Участники мероприятия смоделировали работу избирательного участка в день голосования. Все присутствующие смогли выступить в роли избирателей, получить индивидуальный избирательный бюллетень и пройти весь процесс голосования, в том числе наблюдать за процессом перемещения бюллетеней в сейф-пакет и металлический ящик для хранения бюллетеней.

Каждый участник попробовал вскрыть сейф-пакет, не повредив его, с помощью подручных средств, таких как канцелярский нож, бритвенные лезвия, фен. Пытались вскрыть и металлический ящик для хранения бюллетеней – сейф, в ход шла отвертка, молоток, туристический нож.

По итогам мероприятия все присутствующие получили ответы на интересующие их вопросы о подготовке и проведении сентябрьских избирательных кампаний и убедились, что избирательная система прозрачна и открыта для всех участников избирательного процесса.

«Участники заявили, что вскрытие сейф-пакета и сейфа, а также подмена бюллетеней невозможна, и они лично в этом убедились!» - добавили в избиркоме.